Današnja cena WhaleAI

Današnja cena kriptovalute WhaleAI (WHAI) v živo je $ 0.146715, s spremembo 3.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WHAI v USD je $ 0.146715 na WHAI.

Kriptovaluta WhaleAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 146,537, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M WHAI. V zadnjih 24 urah se je WHAI trgovalo med $ 0.140579 (najnižje) in $ 0.152247 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.532364, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.068646.

V kratkoročni uspešnosti se je WHAI premaknil -0.10% v zadnji uri in -16.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WhaleAI (WHAI)

Tržna kapitalizacija $ 146.54K$ 146.54K $ 146.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 146.54K$ 146.54K $ 146.54K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija WhaleAI je $ 146.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WHAI je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 146.54K.