Odkrijte ključne vpoglede v Whale Intel (WINT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Whale Intel (WINT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WINT, raziščite ceno žetona WINT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WINT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Whale Intel (WINT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WINT? Naša stran za napovedovanje cen WINT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.