Informacije o Whale Intel (WINT)
WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker
Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time.
🎲 Highlights & Innovations
- Full coverage of the Virtuals Ecosystem
- Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.
- Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.
Tokenomika Whale Intel (WINT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Whale Intel (WINT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WINT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WINT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WINT, raziščite ceno žetona WINT v živo!
