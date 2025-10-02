Tokenomika WEWE (WEWE)

Tokenomika WEWE (WEWE)

Odkrijte ključne vpoglede v WEWE (WEWE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:56:43 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen WEWE (WEWE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WEWE (WEWE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 40.66K
$ 40.66K$ 40.66K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 40.66K
$ 40.66K$ 40.66K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00129393
$ 0.00129393$ 0.00129393
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o WEWE (WEWE)

WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth.

Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.

Uradna spletna stran:
https://weweonsui.com

Tokenomika WEWE (WEWE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WEWE (WEWE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WEWE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WEWE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WEWE, raziščite ceno žetona WEWE v živo!

Napoved cene WEWE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WEWE? Naša stran za napovedovanje cen WEWE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti