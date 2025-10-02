Tokenomika Welshare Health Token (WEL)

Tokenomika Welshare Health Token (WEL)

Odkrijte ključne vpoglede v Welshare Health Token (WEL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:55:55 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Welshare Health Token (WEL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Welshare Health Token (WEL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 344.93K
Skupna ponudba:
$ 2.50B
Razpoložljivi obtok:
$ 245.74M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.146838
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00135268
Trenutna cena:
$ 0.00140775
Informacije o Welshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.

Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.

Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Uradna spletna stran:
https://www.welshare.health/
Bela knjiga:
https://whitepaper.welshare.health/

Tokenomika Welshare Health Token (WEL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Welshare Health Token (WEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WEL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WEL, raziščite ceno žetona WEL v živo!

Napoved cene WEL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WEL? Naša stran za napovedovanje cen WEL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

