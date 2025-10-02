Odkrijte ključne vpoglede v WELL3 ($WELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WELL3 ($WELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $WELL, raziščite ceno žetona $WELL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $WELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike WELL3 ($WELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $WELL? Naša stran za napovedovanje cen $WELL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

