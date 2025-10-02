Tokenomika Weird Medieval Memes (WMM)

Tokenomika Weird Medieval Memes (WMM)

Odkrijte ključne vpoglede v Weird Medieval Memes (WMM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:14:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Weird Medieval Memes (WMM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Weird Medieval Memes (WMM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 205.65K
Skupna ponudba:
$ 999.82M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 205.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02825946
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00020579
Informacije o Weird Medieval Memes (WMM)

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes.

Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.

Uradna spletna stran:
https://www.medievalmemes.ai

Tokenomika Weird Medieval Memes (WMM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Weird Medieval Memes (WMM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WMM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WMM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WMM, raziščite ceno žetona WMM v živo!

Napoved cene WMM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WMM? Naša stran za napovedovanje cen WMM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

