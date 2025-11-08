Današnja cena WECO

Današnja cena kriptovalute WECO (WECO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WECO v USD je -- na WECO.

Kriptovaluta WECO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WECO. V zadnjih 24 urah se je WECO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WECO premaknil -- v zadnji uri in -30.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WECO (WECO)

Tržna kapitalizacija $ 74.96K$ 74.96K $ 74.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 74.96K$ 74.96K $ 74.96K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija WECO je $ 74.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WECO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.96K.