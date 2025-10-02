Odkrijte ključne vpoglede v We Love Pussy (PUSSY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.

A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PUSSY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike We Love Pussy (PUSSY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

