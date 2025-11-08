BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute We Love Legs v živo je 0.00004965 USD. Tržna kapitalizacija LEGS je 49,637 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LEGS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LEGS

Informacije o ceni LEGS

Kaj je LEGS

Uradna spletna stran LEGS

Tokenomika LEGS

Napoved cen LEGS

We Love Legs Logotip

We Love Legs Cena (LEGS)

Nerazporejeno

Današnja cena We Love Legs

Današnja cena kriptovalute We Love Legs (LEGS) v živo je $ 0.00004965, s spremembo 7.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEGS v USD je $ 0.00004965 na LEGS.

Kriptovaluta We Love Legs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,637, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LEGS. V zadnjih 24 urah se je LEGS trgovalo med $ 0.00004598 (najnižje) in $ 0.0000513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00076242, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004598.

V kratkoročni uspešnosti se je LEGS premaknil +0.07% v zadnji uri in -32.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije We Love Legs (LEGS)

Trenutna tržna kapitalizacija We Love Legs je $ 49.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LEGS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.64K.

Zgodovina cene We Love Legs, USD

Zgodovina cen We Love Legs (LEGS) v USD

Danes je bila sprememba cene We Love Legs v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene We Love Legs v USD $ -0.0000208477.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene We Love Legs v USD $ -0.0000406607.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene We Love Legs v USD $ -0.00033855135268217146.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.47%
30 dni$ -0.0000208477-41.98%
60 dni$ -0.0000406607-81.89%
90 dni$ -0.00033855135268217146-87.21%

Napoved cene za kriptovaluto We Love Legs

Napoved cene We Love Legs (LEGS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LEGS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen We Love Legs (LEGS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena We Love Legs lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o We Love Legs

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta We Love Legs?
Če bi kriptovaluta We Love Legs rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute We Love Legs.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:05:24 (UTC+8)

