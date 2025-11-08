Današnja cena We Love Legs

Današnja cena kriptovalute We Love Legs (LEGS) v živo je $ 0.00004965, s spremembo 7.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LEGS v USD je $ 0.00004965 na LEGS.

Kriptovaluta We Love Legs je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,637, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B LEGS. V zadnjih 24 urah se je LEGS trgovalo med $ 0.00004598 (najnižje) in $ 0.0000513 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00076242, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004598.

V kratkoročni uspešnosti se je LEGS premaknil +0.07% v zadnji uri in -32.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije We Love Legs (LEGS)

Tržna kapitalizacija $ 49.64K$ 49.64K $ 49.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 49.64K$ 49.64K $ 49.64K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija We Love Legs je $ 49.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LEGS je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 49.64K.