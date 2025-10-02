Tokenomika WATER Coin (WATER)
Tokenomika in analiza cen WATER Coin (WATER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WATER Coin (WATER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o WATER Coin (WATER)
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.
$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).
FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice
VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
Tokenomika WATER Coin (WATER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike WATER Coin (WATER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WATER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WATER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WATER, raziščite ceno žetona WATER v živo!
Napoved cene WATER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WATER? Naša stran za napovedovanje cen WATER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
