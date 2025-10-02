Odkrijte ključne vpoglede v WATER Coin (WATER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WATER, raziščite ceno žetona WATER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WATER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike WATER Coin (WATER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WATER? Naša stran za napovedovanje cen WATER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

