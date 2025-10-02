Tokenomika Warlords of Solana (WLOS)

Odkrijte ključne vpoglede v Warlords of Solana (WLOS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:35:10 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Warlords of Solana (WLOS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Warlords of Solana (WLOS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.20K
Skupna ponudba:
$ 96.62K
Razpoložljivi obtok:
$ 96.62K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.20K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.67
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.055387
Trenutna cena:
$ 0.07457
Informacije o Warlords of Solana (WLOS)

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Uradna spletna stran:
https://wlos.dev
Bela knjiga:
https://docs.wlos.dev

Tokenomika Warlords of Solana (WLOS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Warlords of Solana (WLOS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WLOS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WLOS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WLOS, raziščite ceno žetona WLOS v živo!

Napoved cene WLOS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WLOS? Naša stran za napovedovanje cen WLOS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

