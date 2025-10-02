Odkrijte ključne vpoglede v WAGIE (WAGIE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WAGIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike WAGIE (WAGIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

