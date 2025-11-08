Današnja cena WachAI

Današnja cena kriptovalute WachAI (WACH) v živo je $ 0.00198108, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WACH v USD je $ 0.00198108 na WACH.

Kriptovaluta WachAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,062,129, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 531.65M WACH. V zadnjih 24 urah se je WACH trgovalo med $ 0.00193782 (najnižje) in $ 0.00234715 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0086231, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WACH premaknil -1.38% v zadnji uri in -49.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WachAI (WACH)

Tržna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Zaloga v obtoku 531.65M 531.65M 531.65M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

