Današnja cena W Coin

Današnja cena kriptovalute W Coin (W COIN) v živo je --, s spremembo 1.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz W COIN v USD je -- na W COIN.

Kriptovaluta W Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,789.41, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 930.29M W COIN. V zadnjih 24 urah se je W COIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je W COIN premaknil -1.09% v zadnji uri in -17.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije W Coin (W COIN)

Tržna kapitalizacija $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Zaloga v obtoku 930.29M 930.29M 930.29M Skupna ponudba 930,291,162.590595 930,291,162.590595 930,291,162.590595

