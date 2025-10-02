Tokenomika Voyager AI (VOYAGE)

Tokenomika Voyager AI (VOYAGE)

Odkrijte ključne vpoglede v Voyager AI (VOYAGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:31:57 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Voyager AI (VOYAGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Voyager AI (VOYAGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 23.36K
Skupna ponudba:
$ 999.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 949.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 24.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00720331
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Voyager AI (VOYAGE)

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

Uradna spletna stran:
https://www.voyagerai.xyz/
Bela knjiga:
https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash

Tokenomika Voyager AI (VOYAGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Voyager AI (VOYAGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VOYAGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VOYAGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VOYAGE, raziščite ceno žetona VOYAGE v živo!

Napoved cene VOYAGE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VOYAGE? Naša stran za napovedovanje cen VOYAGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti