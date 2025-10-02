Tokenomika Voucher BNC (VBNC)

Tokenomika Voucher BNC (VBNC)

Odkrijte ključne vpoglede v Voucher BNC (VBNC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:53:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Voucher BNC (VBNC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Voucher BNC (VBNC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 800.85K
$ 800.85K
Skupna ponudba:
$ 7.10M
$ 7.10M
Razpoložljivi obtok:
$ 7.10M
$ 7.10M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 800.85K
$ 800.85K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.323317
$ 0.323317
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.109104
$ 0.109104
Trenutna cena:
$ 0.112857
$ 0.112857

Informacije o Voucher BNC (VBNC)

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC.

Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains.

The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

Uradna spletna stran:
https://bifrost.io/

Tokenomika Voucher BNC (VBNC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Voucher BNC (VBNC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VBNC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VBNC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VBNC, raziščite ceno žetona VBNC v živo!

Napoved cene VBNC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VBNC? Naša stran za napovedovanje cen VBNC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

