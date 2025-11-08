Današnja cena Vouch Staked PLS

Današnja cena kriptovalute Vouch Staked PLS (VPLS) v živo je --, s spremembo 0.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VPLS v USD je -- na VPLS.

Kriptovaluta Vouch Staked PLS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,646,379, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 112.24B VPLS. V zadnjih 24 urah se je VPLS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VPLS premaknil +1.26% v zadnji uri in -5.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vouch Staked PLS (VPLS)

Tržna kapitalizacija $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Zaloga v obtoku 112.24B 112.24B 112.24B Skupna ponudba 112,237,313,449.2888 112,237,313,449.2888 112,237,313,449.2888

Trenutna tržna kapitalizacija Vouch Staked PLS je $ 3.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VPLS je 112.24B, skupna ponudba pa znaša 112237313449.2888. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.65M.