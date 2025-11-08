Vooz Coin Cena (VOOZ)
Današnja cena kriptovalute Vooz Coin (VOOZ) v živo je --, s spremembo 10.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VOOZ v USD je -- na VOOZ.
Kriptovaluta Vooz Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 215,443, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.41M VOOZ. V zadnjih 24 urah se je VOOZ trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00131691, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je VOOZ premaknil -- v zadnji uri in -16.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Vooz Coin je $ 215.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VOOZ je 998.41M, skupna ponudba pa znaša 998410184.147502. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 215.44K.
--
+10.51%
-16.28%
-16.28%
Danes je bila sprememba cene Vooz Coin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Vooz Coin v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Vooz Coin v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Vooz Coin v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+10.51%
|30 dni
|$ 0
|-35.31%
|60 dni
|$ 0
|-65.98%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Vooz Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.
This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.
On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.
Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
