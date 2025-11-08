Današnja cena VOI Network

Današnja cena kriptovalute VOI Network (VOI) v živo je $ 0.00039718, s spremembo 3.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VOI v USD je $ 0.00039718 na VOI.

Kriptovaluta VOI Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 788,461, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.97B VOI. V zadnjih 24 urah se je VOI trgovalo med $ 0.00037849 (najnižje) in $ 0.00040127 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01353747, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00037849.

V kratkoročni uspešnosti se je VOI premaknil -0.05% v zadnji uri in -9.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VOI Network (VOI)

Tržna kapitalizacija $ 788.46K$ 788.46K $ 788.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Zaloga v obtoku 1.97B 1.97B 1.97B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija VOI Network je $ 788.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VOI je 1.97B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.99M.