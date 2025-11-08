Današnja cena VIVA

Današnja cena kriptovalute VIVA (VIVA) v živo je $ 0.00531734, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIVA v USD je $ 0.00531734 na VIVA.

Kriptovaluta VIVA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,316,851, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M VIVA. V zadnjih 24 urah se je VIVA trgovalo med $ 0.0052883 (najnižje) in $ 0.0057762 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01138801, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00199132.

V kratkoročni uspešnosti se je VIVA premaknil +0.44% v zadnji uri in +15.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VIVA (VIVA)

Tržna kapitalizacija $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687 999,996,093.1803687

