Današnja cena kriptovalute VIVA v živo je 0.00531734 USD. Tržna kapitalizacija VIVA je 5,316,851 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIVA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VIVA

Informacije o ceni VIVA

Kaj je VIVA

Uradna spletna stran VIVA

Tokenomika VIVA

Napoved cen VIVA

VIVA Logotip

VIVA Cena (VIVA)

Nerazporejeno

Cena 1 VIVA v USD v živo:

$0.00531734
-0.90%1D
USD
VIVA (VIVA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:36:25 (UTC+8)

Današnja cena VIVA

Današnja cena kriptovalute VIVA (VIVA) v živo je $ 0.00531734, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIVA v USD je $ 0.00531734 na VIVA.

Kriptovaluta VIVA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,316,851, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M VIVA. V zadnjih 24 urah se je VIVA trgovalo med $ 0.0052883 (najnižje) in $ 0.0057762 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01138801, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00199132.

V kratkoročni uspešnosti se je VIVA premaknil +0.44% v zadnji uri in +15.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VIVA (VIVA)

$ 5.32M
--
$ 5.32M
1000.00M
999,996,093.1803687
Trenutna tržna kapitalizacija VIVA je $ 5.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIVA je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999996093.1803687. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.32M.

Zgodovina cene VIVA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0052883
24H Nizka
$ 0.0057762
24H Visoka

$ 0.0052883
$ 0.0057762
$ 0.01138801
$ 0.00199132
+0.44%

-0.94%

+15.45%

+15.45%

Zgodovina cen VIVA (VIVA) v USD

Danes je bila sprememba cene VIVA v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VIVA v USD $ -0.0015029472.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VIVA v USD $ +0.0013199791.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VIVA v USD $ +0.0025839390953272215.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.94%
30 dni$ -0.0015029472-28.26%
60 dni$ +0.0013199791+24.82%
90 dni$ +0.0025839390953272215+94.53%

Napoved cene za kriptovaluto VIVA

Napoved cene VIVA (VIVA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VIVA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VIVA (VIVA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VIVA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VIVA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VIVA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VIVA.

Kaj je VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

Vir VIVA (VIVA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VIVA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VIVA?
Če bi kriptovaluta VIVA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VIVA.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.