Današnja cena kriptovalute Visionaire v živo je 0.00003825 USD. Tržna kapitalizacija VISIONAIRE je 26,962 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VISIONAIRE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VISIONAIRE

Informacije o ceni VISIONAIRE

Kaj je VISIONAIRE

Uradna spletna stran VISIONAIRE

Tokenomika VISIONAIRE

Napoved cen VISIONAIRE

Visionaire Cena (VISIONAIRE)

Cena 1 VISIONAIRE v USD v živo:

--
----
+3.80%1D
Visionaire (VISIONAIRE) Live Price Chart
Današnja cena Visionaire

Današnja cena kriptovalute Visionaire (VISIONAIRE) v živo je $ 0.00003825, s spremembo 3.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VISIONAIRE v USD je $ 0.00003825 na VISIONAIRE.

Kriptovaluta Visionaire je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,962, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 704.81M VISIONAIRE. V zadnjih 24 urah se je VISIONAIRE trgovalo med $ 0.00003671 (najnižje) in $ 0.00004013 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007015, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000356.

V kratkoročni uspešnosti se je VISIONAIRE premaknil -0.25% v zadnji uri in -15.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Visionaire (VISIONAIRE)

$ 26.96K
--
$ 38.21K
704.81M
998,721,042.583398
Trenutna tržna kapitalizacija Visionaire je $ 26.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VISIONAIRE je 704.81M, skupna ponudba pa znaša 998721042.583398. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.21K.

Zgodovina cene Visionaire, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003671
24H Nizka
$ 0.00004013
24H Visoka

$ 0.00003671
$ 0.00004013
$ 0.00007015
$ 0.0000356
-0.25%

+3.58%

-15.61%

-15.61%

Zgodovina cen Visionaire (VISIONAIRE) v USD

Danes je bila sprememba cene Visionaire v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Visionaire v USD $ -0.0000123294.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Visionaire v USD $ -0.0000119589.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Visionaire v USD $ -0.00001066531487821721.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.58%
30 dni$ -0.0000123294-32.23%
60 dni$ -0.0000119589-31.26%
90 dni$ -0.00001066531487821721-21.80%

Napoved cene za kriptovaluto Visionaire

Napoved cene Visionaire (VISIONAIRE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VISIONAIRE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Visionaire (VISIONAIRE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Visionaire lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Visionaire v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VISIONAIRE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Visionaire.

Kaj je Visionaire (VISIONAIRE)

Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.

Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Visionaire (VISIONAIRE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Visionaire

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Visionaire?
Če bi kriptovaluta Visionaire rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Visionaire.
Pomembne panožne novosti Visionaire (VISIONAIRE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.