Današnja cena Visionaire

Današnja cena kriptovalute Visionaire (VISIONAIRE) v živo je $ 0.00003825, s spremembo 3.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VISIONAIRE v USD je $ 0.00003825 na VISIONAIRE.

Kriptovaluta Visionaire je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,962, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 704.81M VISIONAIRE. V zadnjih 24 urah se je VISIONAIRE trgovalo med $ 0.00003671 (najnižje) in $ 0.00004013 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007015, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000356.

V kratkoročni uspešnosti se je VISIONAIRE premaknil -0.25% v zadnji uri in -15.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Visionaire (VISIONAIRE)

Tržna kapitalizacija $ 26.96K$ 26.96K $ 26.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.21K$ 38.21K $ 38.21K Zaloga v obtoku 704.81M 704.81M 704.81M Skupna ponudba 998,721,042.583398 998,721,042.583398 998,721,042.583398

Trenutna tržna kapitalizacija Visionaire je $ 26.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VISIONAIRE je 704.81M, skupna ponudba pa znaša 998721042.583398. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.21K.