Današnja cena VIRTUE

Današnja cena kriptovalute VIRTUE (VIRTUE) v živo je $ 0.01581043, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRTUE v USD je $ 0.01581043 na VIRTUE.

Kriptovaluta VIRTUE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,632.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 799.00K VIRTUE. V zadnjih 24 urah se je VIRTUE trgovalo med $ 0.01568846 (najnižje) in $ 0.01587232 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.209091, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01527779.

V kratkoročni uspešnosti se je VIRTUE premaknil -- v zadnji uri in -16.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VIRTUE (VIRTUE)

Tržna kapitalizacija $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K Zaloga v obtoku 799.00K 799.00K 799.00K Skupna ponudba 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija VIRTUE je $ 12.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIRTUE je 799.00K, skupna ponudba pa znaša 849000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.42K.