VIRTUE Cena (VIRTUE)
Današnja cena kriptovalute VIRTUE (VIRTUE) v živo je $ 0.01581043, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRTUE v USD je $ 0.01581043 na VIRTUE.
Kriptovaluta VIRTUE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,632.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 799.00K VIRTUE. V zadnjih 24 urah se je VIRTUE trgovalo med $ 0.01568846 (najnižje) in $ 0.01587232 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.209091, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01527779.
V kratkoročni uspešnosti se je VIRTUE premaknil -- v zadnji uri in -16.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija VIRTUE je $ 12.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIRTUE je 799.00K, skupna ponudba pa znaša 849000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.42K.
+0.13%
-16.81%
-16.81%
Danes je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ -0.0033925151.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ -0.0044044490.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+0.13%
|30 dni
|$ -0.0033925151
|-21.45%
|60 dni
|$ -0.0044044490
|-27.85%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena VIRTUE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.
Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.
Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.
Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.
By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
