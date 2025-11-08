BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute VIRTUE v živo je 0.01581043 USD. Tržna kapitalizacija VIRTUE je 12,632.54 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIRTUE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute VIRTUE v živo je 0.01581043 USD. Tržna kapitalizacija VIRTUE je 12,632.54 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VIRTUE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VIRTUE

Informacije o ceni VIRTUE

Kaj je VIRTUE

Bela knjiga VIRTUE

Uradna spletna stran VIRTUE

Tokenomika VIRTUE

Napoved cen VIRTUE

VIRTUE Cena (VIRTUE)

Cena 1 VIRTUE v USD v živo:

$0.01581043
+0.10%1D
VIRTUE (VIRTUE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:51:00 (UTC+8)

Današnja cena VIRTUE

Današnja cena kriptovalute VIRTUE (VIRTUE) v živo je $ 0.01581043, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIRTUE v USD je $ 0.01581043 na VIRTUE.

Kriptovaluta VIRTUE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,632.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 799.00K VIRTUE. V zadnjih 24 urah se je VIRTUE trgovalo med $ 0.01568846 (najnižje) in $ 0.01587232 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.209091, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01527779.

V kratkoročni uspešnosti se je VIRTUE premaknil -- v zadnji uri in -16.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VIRTUE (VIRTUE)

$ 12.63K
--
$ 13.42K
799.00K
849,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija VIRTUE je $ 12.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIRTUE je 799.00K, skupna ponudba pa znaša 849000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.42K.

Zgodovina cene VIRTUE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01568846
24H Nizka
$ 0.01587232
24H Visoka

$ 0.01568846
$ 0.01587232
$ 0.209091
$ 0.01527779
--

+0.13%

-16.81%

-16.81%

Zgodovina cen VIRTUE (VIRTUE) v USD

Danes je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ -0.0033925151.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ -0.0044044490.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VIRTUE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.13%
30 dni$ -0.0033925151-21.45%
60 dni$ -0.0044044490-27.85%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto VIRTUE

Napoved cene VIRTUE (VIRTUE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VIRTUE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VIRTUE (VIRTUE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VIRTUE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VIRTUE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VIRTUE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VIRTUE.

Kaj je VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VIRTUE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VIRTUE?
Če bi kriptovaluta VIRTUE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VIRTUE.
