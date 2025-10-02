Odkrijte ključne vpoglede v VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VBEA, raziščite ceno žetona VBEA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VBEA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VBEA? Naša stran za napovedovanje cen VBEA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

