Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)
Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.
Tokenomika VirtuBeauty by Virtuals (VBEA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VBEA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VBEA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VBEA, raziščite ceno žetona VBEA v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
