Današnja cena Virtuals Ventures by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) v živo je $ 0.00007409, s spremembo 14.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VVC v USD je $ 0.00007409 na VVC.

Kriptovaluta Virtuals Ventures by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73,881, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B VVC. V zadnjih 24 urah se je VVC trgovalo med $ 0.00006452 (najnižje) in $ 0.00008647 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00018306, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001312.

V kratkoročni uspešnosti se je VVC premaknil -0.11% v zadnji uri in -30.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Tržna kapitalizacija $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

