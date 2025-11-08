Današnja cena Virtual Trade Agent

Današnja cena kriptovalute Virtual Trade Agent (VTA) v živo je $ 0.00516383, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VTA v USD je $ 0.00516383 na VTA.

Kriptovaluta Virtual Trade Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,906.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 950.18K VTA. V zadnjih 24 urah se je VTA trgovalo med $ 0.0051655 (najnižje) in $ 0.00520424 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.056364, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0051655.

V kratkoročni uspešnosti se je VTA premaknil -0.65% v zadnji uri in -15.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Virtual Trade Agent (VTA)

Tržna kapitalizacija $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Zaloga v obtoku 950.18K 950.18K 950.18K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Virtual Trade Agent je $ 4.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VTA je 950.18K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.16K.