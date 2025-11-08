BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Virtual Trade Agent v živo je 0.00516383 USD. Tržna kapitalizacija VTA je 4,906.54 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Virtual Trade Agent v živo je 0.00516383 USD. Tržna kapitalizacija VTA je 4,906.54 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VTA

Informacije o ceni VTA

Kaj je VTA

Uradna spletna stran VTA

Tokenomika VTA

Napoved cen VTA

Virtual Trade Agent Logotip

Virtual Trade Agent Cena (VTA)

Nerazporejeno

Cena 1 VTA v USD v živo:

$0.00516383
-0.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:50:53 (UTC+8)

Današnja cena Virtual Trade Agent

Današnja cena kriptovalute Virtual Trade Agent (VTA) v živo je $ 0.00516383, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VTA v USD je $ 0.00516383 na VTA.

Kriptovaluta Virtual Trade Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,906.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 950.18K VTA. V zadnjih 24 urah se je VTA trgovalo med $ 0.0051655 (najnižje) in $ 0.00520424 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.056364, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0051655.

V kratkoročni uspešnosti se je VTA premaknil -0.65% v zadnji uri in -15.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Virtual Trade Agent (VTA)

$ 4.91K
--
$ 5.16K
950.18K
1,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Virtual Trade Agent je $ 4.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VTA je 950.18K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.16K.

Zgodovina cene Virtual Trade Agent, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0051655
24H Nizka
$ 0.00520424
24H Visoka

$ 0.0051655
$ 0.00520424
$ 0.056364
$ 0.0051655
-0.65%

-0.75%

-15.41%

-15.41%

Zgodovina cen Virtual Trade Agent (VTA) v USD

Danes je bila sprememba cene Virtual Trade Agent v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Virtual Trade Agent v USD $ -0.0013563042.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Virtual Trade Agent v USD $ -0.0018029052.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Virtual Trade Agent v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.75%
30 dni$ -0.0013563042-26.26%
60 dni$ -0.0018029052-34.91%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Virtual Trade Agent

Napoved cene Virtual Trade Agent (VTA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VTA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Virtual Trade Agent (VTA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Virtual Trade Agent lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Virtual Trade Agent v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VTA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Virtual Trade Agent.

Kaj je Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Virtual Trade Agent (VTA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Virtual Trade Agent

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Virtual Trade Agent?
Če bi kriptovaluta Virtual Trade Agent rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Virtual Trade Agent.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:50:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Virtual Trade Agent (VTA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Virtual Trade Agent

Zavrnitev odgovornosti

