Tokenomika ViralMind (VIRAL)

Odkrijte ključne vpoglede v ViralMind (VIRAL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:13:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen ViralMind (VIRAL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ViralMind (VIRAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 27.71K
Skupna ponudba:
$ 999.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 965.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.69K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01913994
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o ViralMind (VIRAL)

The ViralMind is a cutting-edge platform designed to develop, test, and refine Large Action Models (LAMs), which represent the next frontier in artificial intelligence. The platform allows users to engage in interactive tasks, guided by AI, to optimize model performance in real-world scenarios. By integrating advanced tools such as multi-user VM support, audio/video playback, and seamless task orchestration, the Training Gym streamlines the process of AI model training and deployment. Its utility lies in empowering users and agents to achieve scalable, efficient, and actionable AI solutions, paving the way for innovation in various industries.

Uradna spletna stran:
https://viralmind.ai/
Bela knjiga:
https://viralmind.gitbook.io/viralmind.ai

Tokenomika ViralMind (VIRAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ViralMind (VIRAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VIRAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VIRAL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VIRAL, raziščite ceno žetona VIRAL v živo!

Napoved cene VIRAL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VIRAL? Naša stran za napovedovanje cen VIRAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

