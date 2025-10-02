Odkrijte ključne vpoglede v VIPER (VIPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

VIPER is a deflationary memecoin that was launched on Cardano. It has become a cultural crypto movement and an icon in the web3 world, representing fun and innovation.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VIPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike VIPER (VIPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

