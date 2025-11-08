Današnja cena Vies Token

Današnja cena kriptovalute Vies Token (VIES) v živo je --, s spremembo 0.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIES v USD je -- na VIES.

Kriptovaluta Vies Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 446,511, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 806.38M VIES. V zadnjih 24 urah se je VIES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01529872, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VIES premaknil +0.83% v zadnji uri in -32.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vies Token (VIES)

Tržna kapitalizacija $ 446.51K$ 446.51K $ 446.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 446.51K$ 446.51K $ 446.51K Zaloga v obtoku 806.38M 806.38M 806.38M Skupna ponudba 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Trenutna tržna kapitalizacija Vies Token je $ 446.51K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIES je 806.38M, skupna ponudba pa znaša 806378225.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 446.51K.