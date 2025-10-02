Odkrijte ključne vpoglede v Victorai by Virtuals (VCTRAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VCTRAI, raziščite ceno žetona VCTRAI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VCTRAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Victorai by Virtuals (VCTRAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VCTRAI? Naša stran za napovedovanje cen VCTRAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

