Victor Cena (VICTOR)
Današnja cena kriptovalute Victor (VICTOR) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VICTOR v USD je -- na VICTOR.
Kriptovaluta Victor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,829.47, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.47M VICTOR. V zadnjih 24 urah se je VICTOR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je VICTOR premaknil -- v zadnji uri in -14.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Victor je $ 5.83K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VICTOR je 999.47M, skupna ponudba pa znaša 999466388.928756. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.83K.
--
--
-14.61%
Danes je bila sprememba cene Victor v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Victor v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Victor v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Victor v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0
|-36.52%
|60 dni
|$ 0
|-83.77%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Victor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.