Današnja cena Vibing Cat Coin

Današnja cena kriptovalute Vibing Cat Coin (VIBECOIN) v živo je $ 0.0016492, s spremembo 49.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VIBECOIN v USD je $ 0.0016492 na VIBECOIN.

Kriptovaluta Vibing Cat Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,584,157, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.62M VIBECOIN. V zadnjih 24 urah se je VIBECOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0.00170931 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00210965, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VIBECOIN premaknil +13.07% v zadnji uri in +496.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Tržna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Zaloga v obtoku 999.62M 999.62M 999.62M Skupna ponudba 999,620,516.5780711 999,620,516.5780711 999,620,516.5780711

Trenutna tržna kapitalizacija Vibing Cat Coin je $ 1.58M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VIBECOIN je 999.62M, skupna ponudba pa znaša 999620516.5780711. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.58M.