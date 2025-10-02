Tokenomika VFOX (VFOX)

Tokenomika VFOX (VFOX)

Odkrijte ključne vpoglede v VFOX (VFOX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:31:17 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen VFOX (VFOX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VFOX (VFOX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 224.84K
Skupna ponudba:
$ 21.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 21.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 224.89K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.28
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00752955
Trenutna cena:
$ 0.01070896
Informacije o VFOX (VFOX)

VFOX is the rewards-based cryptocurrency for a fully immersive discovery shopping and retail experience that combines gaming elements and forms its own standalone meta-verse, called the RFOX VALT. RFOX VALT will incorporate VR/AR and AI in addition to offering digital items, including those issued through blockchain smart contracts and NFTs. RFOX VALT is a venture of Southeast Asian venture and ecosystem builder RedFOX Labs.

Uradna spletna stran:
https://rfox.finance/

Tokenomika VFOX (VFOX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike VFOX (VFOX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VFOX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VFOX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VFOX, raziščite ceno žetona VFOX v živo!

Napoved cene VFOX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VFOX? Naša stran za napovedovanje cen VFOX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

