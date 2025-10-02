Tokenomika Veterans for the Cause (VETS)
Tokenomika in analiza cen Veterans for the Cause (VETS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Veterans for the Cause (VETS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Veterans for the Cause (VETS)
Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.
Tokenomika Veterans for the Cause (VETS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Veterans for the Cause (VETS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VETS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VETS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
