Tokenomika Veterans for the Cause (VETS)

Odkrijte ključne vpoglede v Veterans for the Cause (VETS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:38:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Veterans for the Cause (VETS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Veterans for the Cause (VETS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.54M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.54M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.073523
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02158777
Trenutna cena:
$ 0.02540352
Informacije o Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

Uradna spletna stran:
https://vetsforthecause.com

Tokenomika Veterans for the Cause (VETS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Veterans for the Cause (VETS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VETS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VETS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VETS, raziščite ceno žetona VETS v živo!

Napoved cene VETS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VETS? Naša stran za napovedovanje cen VETS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

