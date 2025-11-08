Današnja cena Verse World

Današnja cena kriptovalute Verse World (VERSE) v živo je $ 0.109235, s spremembo 14.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VERSE v USD je $ 0.109235 na VERSE.

Kriptovaluta Verse World je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,928,434, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M VERSE. V zadnjih 24 urah se je VERSE trgovalo med $ 0.095091 (najnižje) in $ 0.113579 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.910916, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.091602.

V kratkoročni uspešnosti se je VERSE premaknil -0.88% v zadnji uri in -7.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Verse World (VERSE)

Tržna kapitalizacija $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 109.28M$ 109.28M $ 109.28M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 999,999,751.849816 999,999,751.849816 999,999,751.849816

Trenutna tržna kapitalizacija Verse World je $ 10.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VERSE je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 999999751.849816. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 109.28M.