Današnja cena VERRA DNA

Današnja cena kriptovalute VERRA DNA (VDNA) v živo je --, s spremembo 3.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VDNA v USD je -- na VDNA.

Kriptovaluta VERRA DNA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 183,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.98M VDNA. V zadnjih 24 urah se je VDNA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01760951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VDNA premaknil -0.58% v zadnji uri in -25.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VERRA DNA (VDNA)

Tržna kapitalizacija $ 183.35K$ 183.35K $ 183.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 183.35K$ 183.35K $ 183.35K Zaloga v obtoku 989.98M 989.98M 989.98M Skupna ponudba 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

