Današnja cena kriptovalute VERRA DNA v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija VDNA je 183,353 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VDNA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute VERRA DNA v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija VDNA je 183,353 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VDNA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VDNA

Informacije o ceni VDNA

Kaj je VDNA

Uradna spletna stran VDNA

Tokenomika VDNA

Napoved cen VDNA

VERRA DNA Logotip

VERRA DNA Cena (VDNA)

Nerazporejeno

Cena 1 VDNA v USD v živo:

$0.00018483
$0.00018483$0.00018483
+3.30%1D
USD
VERRA DNA (VDNA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:23:33 (UTC+8)

Današnja cena VERRA DNA

Današnja cena kriptovalute VERRA DNA (VDNA) v živo je --, s spremembo 3.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VDNA v USD je -- na VDNA.

Kriptovaluta VERRA DNA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 183,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.98M VDNA. V zadnjih 24 urah se je VDNA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01760951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VDNA premaknil -0.58% v zadnji uri in -25.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VERRA DNA (VDNA)

$ 183.35K
$ 183.35K$ 183.35K

--
----

$ 183.35K
$ 183.35K$ 183.35K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Trenutna tržna kapitalizacija VERRA DNA je $ 183.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VDNA je 989.98M, skupna ponudba pa znaša 989983397.0922911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 183.35K.

Zgodovina cene VERRA DNA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+3.12%

-25.56%

-25.56%

Zgodovina cen VERRA DNA (VDNA) v USD

Danes je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.12%
30 dni$ 0-74.37%
60 dni$ 0-89.74%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto VERRA DNA

Napoved cene VERRA DNA (VDNA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VDNA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VERRA DNA (VDNA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VERRA DNA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VERRA DNA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VDNA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VERRA DNA.

Kaj je VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

Vir VERRA DNA (VDNA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VERRA DNA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VERRA DNA?
Če bi kriptovaluta VERRA DNA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VERRA DNA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:23:33 (UTC+8)

