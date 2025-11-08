VERRA DNA Cena (VDNA)
Današnja cena kriptovalute VERRA DNA (VDNA) v živo je --, s spremembo 3.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VDNA v USD je -- na VDNA.
Kriptovaluta VERRA DNA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 183,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.98M VDNA. V zadnjih 24 urah se je VDNA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01760951, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je VDNA premaknil -0.58% v zadnji uri in -25.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija VERRA DNA je $ 183.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VDNA je 989.98M, skupna ponudba pa znaša 989983397.0922911. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 183.35K.
Danes je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VERRA DNA v USD $ 0.
Leta 2040 bi cena VERRA DNA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)
Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform
We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.
The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.
As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.
We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.
