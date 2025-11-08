Današnja cena Velocis AI

Današnja cena kriptovalute Velocis AI (VECAI) v živo je $ 0.00000733, s spremembo 5.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VECAI v USD je $ 0.00000733 na VECAI.

Kriptovaluta Velocis AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,242.07, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 851.00M VECAI. V zadnjih 24 urah se je VECAI trgovalo med $ 0.00000695 (najnižje) in $ 0.00000733 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00006838, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000685.

V kratkoročni uspešnosti se je VECAI premaknil -- v zadnji uri in -21.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Velocis AI (VECAI)

Tržna kapitalizacija $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K Zaloga v obtoku 851.00M 851.00M 851.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Velocis AI je $ 6.24K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VECAI je 851.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.33K.