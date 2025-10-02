Tokenomika Vegas (VEGAS)
Tokenomika in analiza cen Vegas (VEGAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vegas (VEGAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Vegas (VEGAS)
Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform.
Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
Tokenomika Vegas (VEGAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Vegas (VEGAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VEGAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VEGAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VEGAS, raziščite ceno žetona VEGAS v živo!
Napoved cene VEGAS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VEGAS? Naša stran za napovedovanje cen VEGAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti