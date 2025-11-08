Današnja cena Vector AI

Današnja cena kriptovalute Vector AI (VECTOR) v živo je $ 0.00000557, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VECTOR v USD je $ 0.00000557 na VECTOR.

Kriptovaluta Vector AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,028.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 903.11M VECTOR. V zadnjih 24 urah se je VECTOR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00089598, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000555.

V kratkoročni uspešnosti se je VECTOR premaknil -- v zadnji uri in -9.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vector AI (VECTOR)

Tržna kapitalizacija $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Zaloga v obtoku 903.11M 903.11M 903.11M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

