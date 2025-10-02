Odkrijte ključne vpoglede v VCGamers (VCG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VCGamers (VCG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VCG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike VCGamers (VCG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VCG? Naša stran za napovedovanje cen VCG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

