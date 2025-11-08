Današnja cena Vaultec

Današnja cena kriptovalute Vaultec (VLT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VLT v USD je -- na VLT.

Kriptovaluta Vaultec je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,476.63, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M VLT. V zadnjih 24 urah se je VLT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00814746, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VLT premaknil -- v zadnji uri in -13.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vaultec (VLT)

Tržna kapitalizacija $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Vaultec je $ 6.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VLT je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.48K.