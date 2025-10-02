Tokenomika Vault Overflow (VAULT)
Tokenomika in analiza cen Vault Overflow (VAULT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vault Overflow (VAULT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Vault Overflow (VAULT)
We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.
This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:
- An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
- Portfolio Management
- Long term positions building tools like DCA and auto-invest
- Spot token trading
- Low leverage futures products
- A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
- More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
- Hyperliquid EVM support for money markets and more
Tokenomika Vault Overflow (VAULT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Vault Overflow (VAULT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VAULT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VAULT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VAULT, raziščite ceno žetona VAULT v živo!
