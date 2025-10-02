Odkrijte ključne vpoglede v Vault Overflow (VAULT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vault Overflow (VAULT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

Zdaj, ko razumete tokenomiko VAULT, raziščite ceno žetona VAULT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VAULT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Vault Overflow (VAULT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VAULT? Naša stran za napovedovanje cen VAULT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.