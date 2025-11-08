Današnja cena Vanguard xStock

Današnja cena kriptovalute Vanguard xStock (VTIX) v živo je $ 329.75, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VTIX v USD je $ 329.75 na VTIX.

Kriptovaluta Vanguard xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 781,252, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.37K VTIX. V zadnjih 24 urah se je VTIX trgovalo med $ 324.92 (najnižje) in $ 330.71 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 339.15, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 304.19.

V kratkoročni uspešnosti se je VTIX premaknil +0.00% v zadnji uri in -1.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Vanguard xStock (VTIX)

Tržna kapitalizacija $ 781.25K$ 781.25K $ 781.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Zaloga v obtoku 2.37K 2.37K 2.37K Skupna ponudba 24,653.31184852195 24,653.31184852195 24,653.31184852195

Trenutna tržna kapitalizacija Vanguard xStock je $ 781.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VTIX je 2.37K, skupna ponudba pa znaša 24653.31184852195. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.13M.