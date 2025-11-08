Današnja cena Valyr

Današnja cena kriptovalute Valyr (VALYR) v živo je $ 0.00001745, s spremembo 1.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VALYR v USD je $ 0.00001745 na VALYR.

Kriptovaluta Valyr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,839.39, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 850.00M VALYR. V zadnjih 24 urah se je VALYR trgovalo med $ 0.00001743 (najnižje) in $ 0.00001779 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02134732, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001637.

V kratkoročni uspešnosti se je VALYR premaknil -0.34% v zadnji uri in -19.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Valyr (VALYR)

Tržna kapitalizacija $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Zaloga v obtoku 850.00M 850.00M 850.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Valyr je $ 14.84K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VALYR je 850.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.46K.