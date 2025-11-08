Današnja cena ValleyDAO

Današnja cena kriptovalute ValleyDAO (GROW) v živo je $ 0.331554, s spremembo 6.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GROW v USD je $ 0.331554 na GROW.

Kriptovaluta ValleyDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,669,320, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.06M GROW. V zadnjih 24 urah se je GROW trgovalo med $ 0.309818 (najnižje) in $ 0.344224 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.42, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.152417.

V kratkoročni uspešnosti se je GROW premaknil +0.17% v zadnji uri in -9.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ValleyDAO (GROW)

Tržna kapitalizacija $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Zaloga v obtoku 11.06M 11.06M 11.06M Skupna ponudba 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ValleyDAO je $ 3.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GROW je 11.06M, skupna ponudba pa znaša 30050000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.97M.