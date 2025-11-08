Današnja cena Valentine Michael Smith

Današnja cena kriptovalute Valentine Michael Smith (VALENTINE) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VALENTINE v USD je -- na VALENTINE.

Kriptovaluta Valentine Michael Smith je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,347.32, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 921.88M VALENTINE. V zadnjih 24 urah se je VALENTINE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VALENTINE premaknil -- v zadnji uri in -2.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Tržna kapitalizacija $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K Zaloga v obtoku 921.88M 921.88M 921.88M Skupna ponudba 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

