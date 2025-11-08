Današnja cena Valentine Grok Companion

Današnja cena kriptovalute Valentine Grok Companion (VALENTINE) v živo je --, s spremembo 3.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VALENTINE v USD je -- na VALENTINE.

Kriptovaluta Valentine Grok Companion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 133,872, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M VALENTINE. V zadnjih 24 urah se je VALENTINE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01498443, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VALENTINE premaknil -1.49% v zadnji uri in -23.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Tržna kapitalizacija $ 133.87K$ 133.87K $ 133.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 133.87K$ 133.87K $ 133.87K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,814,403.032672 999,814,403.032672 999,814,403.032672

Trenutna tržna kapitalizacija Valentine Grok Companion je $ 133.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VALENTINE je 999.81M, skupna ponudba pa znaša 999814403.032672. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 133.87K.