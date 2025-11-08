BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Valencia CF Fan Token v živo je 0.100131 USD. Tržna kapitalizacija VCF je 660,789 USD. Spremljajte posodobitve cen iz VCF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o VCF

Informacije o ceni VCF

Kaj je VCF

Uradna spletna stran VCF

Tokenomika VCF

Napoved cen VCF

Valencia CF Fan Token Cena (VCF)

Cena 1 VCF v USD v živo:

$0.100131
+1.30%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:23:00 (UTC+8)

Današnja cena Valencia CF Fan Token

Današnja cena kriptovalute Valencia CF Fan Token (VCF) v živo je $ 0.100131, s spremembo 1.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VCF v USD je $ 0.100131 na VCF.

Kriptovaluta Valencia CF Fan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 660,789, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.60M VCF. V zadnjih 24 urah se je VCF trgovalo med $ 0.098189 (najnižje) in $ 0.102111 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.95, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.092859.

V kratkoročni uspešnosti se je VCF premaknil +0.40% v zadnji uri in -6.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 660.79K
--
$ 1.00M
6.60M
10,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Valencia CF Fan Token je $ 660.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VCF je 6.60M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.00M.

Zgodovina cene Valencia CF Fan Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.098189
24H Nizka
$ 0.102111
24H Visoka

$ 0.098189
$ 0.102111
$ 4.95
$ 0.092859
+0.40%

+1.34%

-6.25%

-6.25%

Zgodovina cen Valencia CF Fan Token (VCF) v USD

Danes je bila sprememba cene Valencia CF Fan Token v USD $ +0.0013211.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Valencia CF Fan Token v USD $ -0.0262193824.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Valencia CF Fan Token v USD $ -0.0350656058.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Valencia CF Fan Token v USD $ -0.06822012808767977.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0013211+1.34%
30 dni$ -0.0262193824-26.18%
60 dni$ -0.0350656058-35.01%
90 dni$ -0.06822012808767977-40.52%

Napoved cene za kriptovaluto Valencia CF Fan Token

Napoved cene Valencia CF Fan Token (VCF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VCF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Valencia CF Fan Token (VCF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Valencia CF Fan Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Valencia CF Fan Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VCF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Valencia CF Fan Token.

Kaj je Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Valencia CF Fan Token (VCF)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Valencia CF Fan Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Valencia CF Fan Token?
Če bi kriptovaluta Valencia CF Fan Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Valencia CF Fan Token.
Pomembne panožne novosti Valencia CF Fan Token (VCF)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.