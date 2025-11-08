Današnja cena Valencia CF Fan Token

Današnja cena kriptovalute Valencia CF Fan Token (VCF) v živo je $ 0.100131, s spremembo 1.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VCF v USD je $ 0.100131 na VCF.

Kriptovaluta Valencia CF Fan Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 660,789, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.60M VCF. V zadnjih 24 urah se je VCF trgovalo med $ 0.098189 (najnižje) in $ 0.102111 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.95, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.092859.

V kratkoročni uspešnosti se je VCF premaknil +0.40% v zadnji uri in -6.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Valencia CF Fan Token (VCF)

Tržna kapitalizacija $ 660.79K$ 660.79K $ 660.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Zaloga v obtoku 6.60M 6.60M 6.60M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Valencia CF Fan Token je $ 660.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VCF je 6.60M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.00M.