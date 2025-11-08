Današnja cena VALA CAPITAL MARKETS

Današnja cena kriptovalute VALA CAPITAL MARKETS (VCM) v živo je --, s spremembo 2.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VCM v USD je -- na VCM.

Kriptovaluta VALA CAPITAL MARKETS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 476,098, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.00B VCM. V zadnjih 24 urah se je VCM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VCM premaknil -0.47% v zadnji uri in -14.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Tržna kapitalizacija $ 476.10K$ 476.10K $ 476.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 476.10K$ 476.10K $ 476.10K Zaloga v obtoku 8.00B 8.00B 8.00B Skupna ponudba 7,999,808,685.118292 7,999,808,685.118292 7,999,808,685.118292

