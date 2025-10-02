Odkrijte ključne vpoglede v Vainguard (VAIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens.

Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard's consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov VAIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Vainguard (VAIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

