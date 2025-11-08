BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute UWU 69 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija UWU69 je 178,105 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UWU69 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute UWU 69 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija UWU69 je 178,105 USD. Spremljajte posodobitve cen iz UWU69 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o UWU69

Informacije o ceni UWU69

Kaj je UWU69

Uradna spletna stran UWU69

Tokenomika UWU69

Napoved cen UWU69

UWU 69 Logotip

UWU 69 Cena (UWU69)

Nerazporejeno

Cena 1 UWU69 v USD v živo:

$0.00017943
+5.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
UWU 69 (UWU69) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:22:53 (UTC+8)

Današnja cena UWU 69

Današnja cena kriptovalute UWU 69 (UWU69) v živo je --, s spremembo 5.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UWU69 v USD je -- na UWU69.

Kriptovaluta UWU 69 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 178,105, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 991.02M UWU69. V zadnjih 24 urah se je UWU69 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00231136, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UWU69 premaknil -0.80% v zadnji uri in -18.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UWU 69 (UWU69)

$ 178.11K
--
$ 178.11K
991.02M
991,024,050.952761
Trenutna tržna kapitalizacija UWU 69 je $ 178.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba UWU69 je 991.02M, skupna ponudba pa znaša 991024050.952761. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 178.11K.

Zgodovina cene UWU 69, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00231136
$ 0
-0.80%

+5.64%

-18.90%

-18.90%

Zgodovina cen UWU 69 (UWU69) v USD

Danes je bila sprememba cene UWU 69 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene UWU 69 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene UWU 69 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene UWU 69 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.64%
30 dni$ 0-46.34%
60 dni$ 0-87.98%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto UWU 69

Napoved cene UWU 69 (UWU69) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UWU69 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UWU 69 (UWU69) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UWU 69 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UWU 69 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UWU69 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UWU 69.

Kaj je UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir UWU 69 (UWU69)

Uradna spletna stran

Raziščite več o kriptovaluti UWU 69

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.